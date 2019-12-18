"Особый статус" Донбасса: Зеленский подписал закон

Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года. Фото: novynarnia.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014-го на три года. В 2018 году продлили на год. 12 декабря народные депутаты продлили действие закона до 31 декабря 2020 года.

Согласно документу, особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях осуществляют исключительно органы местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Выборы на оккупированных территориях могут быть проведены исключительно после вывода незаконных вооруженных формирований, их военной техники, боевиков с территории Украины.

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Продление действия закона было одной из договоренностей "нормандского саммита", который проходил в Париже 9 декабря при участии Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.