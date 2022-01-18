Офис президента ищет "козлов отпущения", одна фамилия уже известна - экс-нардеп

Ермака в списке нет, пишет Береза. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского убеждают привлечь к уголовной ответственности кого-то из властной команды, чтобы народ не воспринимал дело против Петро Порошенка, как личную месть Зеленского.

Об этом сообщил бывший народный депутат Борислав Береза в Facebook со ссылкой на источники в Офисе президента.

"Зеленского убеждают в необходимости, что надо кем-то пожертвовать из команды и посадить. Рекомендуют пожертвовать одновременно двумя или тремя людьми. Желательно по одному из ОП, Кабмина и ВР. И говорят, что чем более известный и токсичный будет персонаж, тем лучше", - пишет Береза.

По его словам, пока "выбрали" министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенка. Сообщил, что речь идет о "махинациях с землей", когда тот был председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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"Фамилии тех, кто будет жертвами из ОП и ВР, пока обсуждаются. Но если Зеленский окончательно согласится, то этот сценарий запустят в ближайшее время", - заявил Береза.

Также добавил, что фамилии руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Олега Татарова и нардепа от "Слуга народу" Александра Трухина в списке отсутствуют.

"Видимо с ними Зеленский пока не готов расставаться ни при каких обстоятельствах", - резюмировал.

17 января Печерский районный суд города Киева, избирающий меру пресечения Порошенко, перенес заседание на 19 января. В ноябре прошлого года в МВД заявляли, что предупредили покушение на министра Лещенко.