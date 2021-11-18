Планировали покушение на одного из министров

Фото: facebook.com/RM.Leshchenko

Полиция пресекла покушение на министра аграрной политики и продовольствия Украины 32-летнего Романа Лещенко.

Об этом на брифинге сегодня, 18 ноября, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Задержали группу лиц, планировавших покушение на одного из министров", – говорит Монастырский.

Заказчиков было двое. Одна из них – гражданка Украины. Ее вывели на подставного киллера. Это все было зафиксировано. Оказалось, что есть еще один заказчик – гражданин США. Последний имел к министру имущественные претензии. Тот ему с 2018-го года якобы должен $150 тыс. Сначала "выбить" этот долг должен был коллектор. Но это ему не удалось. Поэтому гражданин США решил убрать должника. МВД вышло на них по другому делу о заказе убийства человека, который работал на американца сборщиком долгов в 2018 году.

"По данным следствия, заказчиком и организатором этих преступлений оказался гражданин Соединенных Штатов Америки, который для решения спорных вопросов в бизнесе, привлек доверенное лицо, подыскал исполнителя", - добавил Монастырский.

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Было имитировано похищение первой жертвы. Ее вывезли в дом под Киев. Заказчики приехали туда, чтоб убедиться в выполнении заказа.

"Киллер" якобы убил жертву выстрелом в голову. А потом закопал. Соответствующее видео послал заказчику.

Позже поступил еще один заказ – на Лещенко. Его должны были похитить и "выбить" долг. Накануне заказчик встречался с киллером и дал $20 тыс. задатка за покушение на него. Сам Лещенко узнал о покушении на себя за полчаса до начала брифинга, рассказал.

"С 2020 года я нахожусь под охраной. По отношению ко мне было много разных угроз, в том числе членам семьи. Для меня шок, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер, в такое перешла. Мошеннические действия гражданина США были совершены не только в отношении меня, но и в отношении других лиц. Были выиграны все суды. Поэтому манипуляции и шантаж, которые поступали постоянно, я на них не реагировал, поскольку есть правовая плоскость для решения этих вопросов. Я публично дал интервью в январе 2018 года, что свою честь, достоинство и деловую репутацию защищаю в правовой плоскости. Эта ситуация для меня шокирующая", – рассказал Лещенко.

С октября 2019-го по 10 июня 2020 года Роман Лещенко был уполномоченным президента по земельным вопросам. 10 июня 2020 года назначен главой Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру. С декабря 2020-го возглавляет Минагрополитики.

Заказчиков задержали. Они находятся в изоляторе временного содержания. Следователи открыли производство по четырем статьям.

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