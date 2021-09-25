Стрелял профессионал: новые подробности покушения на Шефира

Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Три пули получил его водитель. Он в больнице. Фото: npu.gov.ua

Покушение на жизнь первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира и его водителя совершил профессионал.

Он в течение четырех секунд выпустил 20 пуль. Стрелял так, чтобы нейтрализовать водителя и остановить авто, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире "Свободм слова Савика Шустера".

"Безусловно, мы имели дело с профессионалом. Он занимал место в засаде и в течение четырех секунд выпустил около двадцати пуль. Имеем 15 попаданий в авто, три из них попало в ногу водителя, который пока находится в реанимационном отделении. Злоумышленник действовал не один. Целью стрелка была остановка автомобиля путем нейтрализации водителя", - отметил Енин.

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Добавил, что авто Шефира не было бронированным, а пули "достаточно легко прошли через дверь автомобиля без всякого сопротивления, повредив внутреннюю обшивку".

"То есть, пуля не теряла своей кинетической энергии", - заявил Енин и продемонстрировал соответствующие слайды.

Сейчас правоохранители прочесывают около 430 га леса. Нашли некоторые доказательства и передали все на экспертизы.

Кроме того, следователи проверили "несколько тысяч телефонных звонков, соединений, всех трубок, которые в момент совершения преступления или за несколько дней до него находились в соответствующих зонах".

Некоторыми сведениям силовики делиться не будут, чтобы сообщники преступника "не воспользовались информацией и не смогли скрыть дополнительные следы".

Утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области обстреляли автомобиль первого советника президента Сергея Шефира. Он как раз ехал на работу. Засада ждала в лесу. По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Шефир не пострадал. Водителю досталось три пули. Раненый смог вывести авто из-под огня. Рассматривают три основные версии преступления: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства и для дестабилизации политической ситуации в стране. Также рассматривают версию с участием спецслужб иностранных государств.