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среда, 25 июля 2018 14:50

Один из кандидатов на президентскую булаву потролил Путина

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Один из кандидатов на президентскую булаву потролил Путина
Бывший министр обороны Анатолий Гриценко напомнил президенту России Владимиру Путину о терроризме. Фото: открытые источники

Бывший министр обороны, будущий кандидат в президенты Анатолий Гриценко удивляется относительно обвинений Следственного комитета России в призывах к террористической деятельности.

Свой комментарий он опубликовал в блоге на "Українська правда"

"Следственный комитет России выдвинул мне обвинение и возбудил уголовное дело. Это первое уголовное дело за всю мою жизнь", - пишет Гриценко.

Во всем мире "террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит потихоньку химическим оружием. Кто взрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне", но в России дела обстоят совсем по-другому, отметил он.

Гриценко предложил президенту России Владимиру Путину возбудить уголовные дела против ветеранов, защищавших свою родину во время Второй мировой.

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Следственный комитет РФ обвинил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда.

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