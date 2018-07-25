Один из кандидатов на президентскую булаву потролил Путина

Бывший министр обороны, будущий кандидат в президенты Анатолий Гриценко удивляется относительно обвинений Следственного комитета России в призывах к террористической деятельности.
Свой комментарий он опубликовал в блоге на "Українська правда"
"Следственный комитет России выдвинул мне обвинение и возбудил уголовное дело. Это первое уголовное дело за всю мою жизнь", - пишет Гриценко.
Во всем мире "террористами признают тех, кто сбивает гражданские авиалайнеры, убивая сотни невинных людей. Кто травит потихоньку химическим оружием. Кто взрывает жилые дома, поджигая войну в Чечне", но в России дела обстоят совсем по-другому, отметил он.
Гриценко предложил президенту России Владимиру Путину возбудить уголовные дела против ветеранов, защищавших свою родину во время Второй мировой.
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Следственный комитет РФ обвинил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда.
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