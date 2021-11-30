Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака

За последние полгода в департаментах, управлениях и коммунальных предприятиях КГГА прошло не менее 70 обысков. Фото: kmr.gov.ua

Массовые обыски в Киевской городской государственной администрации в 2021 году не затронули департамент, где работает чиновник, близкий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Это департамент благоустройства КГГА, который с 2019-го возглавляет Алексей Кулеба, говорится в новом расследовании журналистов Bihus.Info.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, назначение Кулебы на этот пост было рекомендацией Ермака.

"Это моя была просьба. Разговаривал с Ермаком. Благоустройство - коррумпированная составляющая. И там были замечания. Я говорю: если вы мне можете дать человека, я готов его назначить, но максимально эффективного. Никаких политических обязательств не было. Через некоторое время Ермак сказал мне : "посмотри этого человека", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко рассказал об отношениях с Зеленским

С весны 2021 года правоохранители провели обыски в Киевавтодоре, Киевзеленстрое, Киевгорсвете, Киевском метрополитене и Киевпасстрансе, в офисе Главного информационно-вычислительного центра, Киевводфонде и других департаментах КГГА. Всего не менее 70.

Кличко в комментариях СМИ и во время брифингов называл этот процесс "нападением на КГГА и на него лично со стороны Офиса президента".

В мае 2021-го в доме, где проживает Владимир Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила в его квартиру. Ранее прокуратура с СБУ провела обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство с субъектов хозяйствования.