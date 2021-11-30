Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака

 
Ексклюзивы
1/5
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 774
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 2826
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 4923
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 10746
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
2 Просмотров: 3357
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 450
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2286
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 423
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 2106
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2961
Фото
Все фото
4
6
21
5
11
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&amp;Gabbana - в сети оценили образ
Тимошенко в Раде выгуляла усыпанный камнями жакет Dolce&Gabbana - в сети оценили образ
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Вторую очередь Музея Голодомора закончат в следующем году – Зеленский
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от &quot;ЕС&quot; Корсунов нашел в своей машине прослушку
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Видео
Все видео
Рада начала работу с матов за трибуной
Рада начала работу с матов за трибуной
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
СБУ открыла уголовное производство по статье о госперевороте
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
Интервью
1/5
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2034
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 837
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3618
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3807
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4860
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 630
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
вторник, 30 ноября 2021 09:59

Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака

  Комментировать
Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака
За последние полгода в департаментах, управлениях и коммунальных предприятиях КГГА прошло не менее 70 обысков. Фото: kmr.gov.ua

Массовые обыски в Киевской городской государственной администрации в 2021 году не затронули департамент, где работает чиновник, близкий к главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Это департамент благоустройства КГГА, который с 2019-го возглавляет Алексей Кулеба, говорится в новом расследовании журналистов Bihus.Info.

По словам городского головы Киева Виталия Кличко, назначение Кулебы на этот пост было рекомендацией Ермака.

"Это моя была просьба. Разговаривал с Ермаком. Благоустройство - коррумпированная составляющая. И там были замечания. Я говорю: если вы мне можете дать человека, я готов его назначить, но максимально эффективного. Никаких политических обязательств не было. Через некоторое время Ермак сказал мне : "посмотри этого человека", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко рассказал об отношениях с Зеленским

С весны 2021 года правоохранители провели обыски в Киевавтодоре, Киевзеленстрое, Киевгорсвете, Киевском метрополитене и Киевпасстрансе, в офисе Главного информационно-вычислительного центра, Киевводфонде и других департаментах КГГА. Всего не менее 70.

Кличко в комментариях СМИ и во время брифингов называл этот процесс "нападением на КГГА и на него лично со стороны Офиса президента".

В мае 2021-го в доме, где проживает Владимир Кличко, следователи СБУ проводили обыски в одной из квартир. Кличко заявил, что сначала СБУ приходила в его квартиру.

Ранее прокуратура с СБУ провела обыски у участников преступной группы, которые совместно с чиновниками КГГА организовали вымогательство с субъектов хозяйствования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обыски в КГГА не затронули департамент, возглавляемый человеком Ермака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
ноября

Показали легендарную модель Porsche

Одесский маяк оснастили электрическими огнями

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 30512
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
Гороскоп на 29 ноября – 5 декабря: кого и как обрадует начало зимы
 Просмотров: 11448
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
 Просмотров: 10746
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" 1 Просмотров: 10494
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 10377
Политика
Ермака допросили в ДБР
Ермака допросили в ДБР
"Слуга" раскритиковал Зеленского и вышел из президентской фракции
"Слуга" раскритиковал Зеленского и вышел из президентской фракции 1 Просмотров: 567
Рада начала работу с матов за трибуной
Рада начала работу с матов за трибуной
 1 Просмотров: 1215
"Потомки палачей" - Забужко остро прокомментировала "голодную тусу"
"Потомки палачей" - Забужко остро прокомментировала "голодную тусу" 1 Просмотров: 576
Госпереворот в Украине: СБУ открыла 45 производств
Госпереворот в Украине: СБУ открыла 45 производств 2 Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
15
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
13
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
8
"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова
2
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2
"При новом президенте будут новые "дорогие друзья" : почему Зеленский держится за Ермака
Голосов: 9432
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть