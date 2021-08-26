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О транзите газа через Украину надо договариваться с новым канцлером Германии

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О транзите газа через Украину надо договариваться с новым канцлером Германии
Владимир Горбач: "Путин жаловался Меркель на Зеленского, что он не выполняет свои обязательства. Зеленский со своей стороны обвинял Путина в том же". Фото: Радио Свобода

Украина приняла канцлера Германии Ангелу Меркель прохладно – ее не встретил в аэропорту ни один украинский чиновник. Между Украиной и Германией налаживается экономическое сотрудничество, но его результаты в долгосрочной перспективе.

Об этом Gazeta.ua рассказал политический аналитик Владимир Горбач.

"Встреча Зеленского и Меркель не дала никаких результатов, – говорит он. – Это был ритуальный визит Ангелы Меркель, который имел прощальный характер. Она бы хотела перед уходом из политики завершить свой путь важным для Германии делом – запуском "Северного потока-2". Именно для этого она совершила турне в Москву и в Киев. Но никаких практических договоренностей достичь не удалось".

Украина не может принять немецкие уговоры, особенно перед запланированной поездкой Зеленского в Вашингтон. Визиты в Москву и в Киев можно охарактеризовать как провальные для внешней политики Германии, считает эксперт.

"Для украинской стороны этот визит ритуальный. Он состоялся по просьбе официальной Германии. Украина приняла Ангелу Меркель довольно прохладно – ее встретил в аэропорту ни один украинский чиновник. Однако при этом немецкого канцлера наградили орденом Свободы", – отмечает он.

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Актуальным остается вопрос о гарантиях сохранения транзита российского газа после запуска "Северного потока-2", говорит Горбач.

"Меркель об этом раньше говорила, но ее слова не могут восприниматься как гарантия, потому что, во-первых, они не закреплены документально, а во-вторых, Меркель уже выходит из политики и не является субъектом предоставления гарантии. Поэтому о транзите надо будет говорить с новым канцлером Германии", – отмечает он.

Меморандум о сотрудничестве между НАК "Нафтогаз Украины" и немецкой энергетической компанией RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) эксперт оценивает положительно, но одновременно утверждает, что быстрой выгоды не будет.

"Любой меморандум о сотрудничестве положительный. Но меморандум – это только намерение, а не контракт. Он может дать Украине по крайней мере доступ к немецким технологиям по производству и транспортировке водорода. Но это вопрос не ближайших лет", – говорит он.

По вопросу Донбасса никакого прогресса достигнуто не было, резюмирует Горбач.

"Путин жаловался Меркель на Зеленского, что он не выполняет свои обязательства. Зеленский со своей стороны обвинял Путина в том же. Недавняя попытка восстановить работу Трехсторонней контактной группы свидетельствует о том, что дело не продвинулось ни в какую сторону, и перспектив урегулирования нет никаких", – заключает он.

22 августа в Киев с однодневным визитом прибыла канцлер ФРГ Ангела Меркель. На встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности сохранения гарантий на транзит газа по территории Украины после запуска "Северного потока-2", поставки немецкого оружия, а также ситуация на Донбассе.

В ходе встречи Ангела Меркель настаивала на урегулировании ситуации на востоке Украины путем проведения мирных переговоров в рамках Минских соглашений.

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Дата
30
августа

Кучма создал СНБО

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