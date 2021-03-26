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пятница, 26 марта 2021 17:45

О Татарове Зеленскому начали писать в петициях

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О Татарове Зеленскому начали писать в петициях
Президент Зеленский назначил Татарова заместителем руководителя ОП в августе прошлого года. Фото: Виктория Рощина/hromadske

На сайте президента появилась петиция - немедленно уволить Олега Татарова с должности заместителя руководителя Офиса президента. Петицию зарегистрировал председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Татаров получил подозрение от НАБУ за помощь в хищении 81 млн грн на построении жилья нацгвардейцам, говорится в тексте.

"Отметим, что во время Революции достоинства Татаров утверждал, что милиция "не использует оружие", а митингующие погибли из-за ранения в затылки, а значит стреляли в них не милиционеры, а "люди, которые были рядом".

Именно за эту ложь получил звание заслуженного юриста Украины от Виктора Януковича по личному представлению министра МВД Виталия Захарченко.

Отсутствие адекватной реакции Владимира Зеленского на описанное выше позволяет предположить, что он поддерживает как действия, так и ценности заместителя главы своего офиса", - говорится в петиции.

Чтобы петиция попала к президенту, она должна набрать 25 тыс. голосов.

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НАБУ сообщало, что Офис генерального прокурора стремится вывести дело Татарова с подследственности бюро.

28 декабря 2020 года суд по избранию заместителю руководителя ОП меры пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

Татарову сообщали о подозрении во взятке за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генпрокурор отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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