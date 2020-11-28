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суббота, 28 ноября 2020 15:01

О Голодоморе вспомнили все парламентские партии кроме ОПЗЖ

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Сегодня 87-я годовщина Голодомора, вспоминают жертв геноцида украинцев советским режимом. Об искусственном голоде, которым сталинская власть уничтожила миллионы украинцев, сегодня вспомнили все парламентские партии, кроме ОПЗЖ.

"Никогда не сможем забыть и простить", - говорится в сообщении партии "Слуга народа".

 

"Сегодня мы зажигаем свечи на окне... Потому что помнить и не забыть - это тоже наша миссия", - пишет в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

 

"Украина помнит", - пишет "Европейская солидарность"

 

"К годовщине одного из самых страшных преступлений советской власти призываем присоединиться к международной акции - зажги свечу памяти в своем окне.

Мир не имеет права забывать о тех ужасных событиях", - обращается "Голос".

 

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В субботу президент Владимир Зеленский пообещал решить вопрос с финансированием строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

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