Никакого "особого статуса" для Донбасса – украинцы выразили свое мнение

Донецк и Луганск оккупированы российскими войсками с 2014 года. Фото: Reuters

Большинство украинцев видят возвращение под контроль Украины ныне оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что и до начала конфликта.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова 17-22 декабря.

Таково мнение 54% опрошенных. Автономию поддерживают всего 13%.

Также большинство украинцев (65%) уверены, что войну на Донбассе начала Россия.

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68% считают конфликт на Донбассе российской агрессией с использованием местных боевиков. По сравнению с маем, когда поднимался подобный вопрос, сторонников такой точки зрения увеличилось на 14,5% (было 53,5%).

На фоне эскалации и угрозы нового вторжения ни один из вариантов уступок России украинцы не воспринимают как гарантию длительного мира на Донбассе.

Так, в среднем по стране "прямые переговоры" с оккупационными администрациями и признание их законной властью поддерживают только 14% опрошенных, отказ от членства в НАТО – 8%.

Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии на Донбассе погибли 4488 украинских военных. В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей есть более 200 мест, где пытают украинцев.