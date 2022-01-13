Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили

Зеленский в компании Гогилашвили и его супруги Марии Левченко.

Многолетнюю личную помощницу президента Владимира Зеленского Марию Левченко официально трудоустроили в Офисе президента только после расследования журналистов.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

До этого она несколько лет была помощницей президента, находилась в его кабинете, но официально работала и получала з/п только в компании "Квартал-95".

Журналисты опубликовали ответ ОП на запрос. Согласно ему Левченко трудоустроили 21 декабря 2021 года.

Это произошло через пять дней после выхода расследования "Дружочки президента", в котором фигурируют Левченко, ее муж - экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили и руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Марию Левченко назначили на должность заместителя руководителя Офиса президента - руководителя Службы обеспечения мероприятий президента.

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В то же время в ОП не смогли сообщить детали о зарплате женщины и переадресовали вопросы в Государственное управление делами.

Левченко передвигается в сопровождении охраны и на спецавтомобилях Службы безопасности Украины с номерами прикрытия.

"Что эта женщина 2,5 года делала в Офисе президента и на каких основаниях? И кто за это лишится должности?", - пишет в Facebook журналистка Татьяна Николаенко.

В декабре в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали. 13 декабря Кабинет министров уволил его с должности. У Гогилашвили гражданство РФ, сообщал бывший нардеп Борислав Береза. Экс-чиновника внесли в базу сайта "Миротворец". Журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что Буданов проживает в частном доме в селе Хотив под Киевом вместе Гогилашвили и его женой. Начальник Главного управления разведки живет в доме граждан РФ, имеющих имущество в оккупированном Крыму.