Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ

Буданова назначили начальником разведки в августе прошлого года. Фото: president.gov.ua

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов проживает в доме граждан Российской Федерации, имеющих имущество в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили "Слідство.Інфо"

Дом расположен в селе Хотив под Киевом.

Официальная владелица имения Диана Стрелковская имеет российский паспорт, получила его в июле 2015 года от оккупационных органов в Крыму.

Также российский паспорт получил и Вячеслав Стрелковский, бывший супруг и бизнес-партнер Стрелковской. Мужчину в СМИ называют "королем обнала".

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Спустя почти три года, в марте 2018-го, Стрелковские в один день получили также российские загранпаспорта.

Журналисты выяснили, что женщина владеет несколькими земельными участками в Гурзуфе недалеко от Ялты общей площадью более 30 соток. Большинство участков зарегистрировали в 2018-19 годах.

Фирмы, связанные с семьей Стрелковских, фигурировали в ряде уголовных производств, связанных с уклонением от уплаты налогов и их минимизацией. Речь идет, в частности, о так называемых "скрутках", то есть схемах с уплатой налога на добавленную стоимость. СМИ сообщали, что только за лето потери бюджета от подобных схем составили более 10 млрд грн.

16 декабря журналисты сообщили, что Буданов живет в частном доме под Киевом вместе с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили и его супругой, помощницей президента Владимира Зеленского Марией Левченко. Буданов заявил, что Гогилашвили его друг.