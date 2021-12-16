Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили

Глава разведки заявил, что Гогилашвили его друг. Фото: Bihus.Info

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что живет в доме под Киевом со скандальным бывшим замминистра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Об этом он заявил журналистам Bihus.Info.

"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире ремонт. Гогилашвили мой друг, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", - заявил начальник ГУР.

Также заявил, что знает Гогилашвили около 2,5 года.

Дом официально арендует жена Гогилашвили – Мария Левченко. Она помощница президента Владимира Зеленского.

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В электронной декларации Гогилашвили указано, что семья арендует жилье у человека, не являющегося владельцем недвижимости, а который просто работает риэлтором.

Реальная владелица имения, согласно информации из государственного реестра недвижимости: Диана Стрелковская. Она - жена Вячеслава Стрелковского, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров, пишет Bihus.Info.

Буданов заявил, что знает о владельце дома.

"Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. Обнал", – сказал.

16 декабря журналисты "Слідство.Інфо" сообщили, что Буданов может проживать в частном доме в селе Хотив под Киевом вместе с Марией Левченко и Гогилашвили. По декларации за 2020 год Левченко не получила ни копейки за работу помощницей президента. А в "Квартале 95" она получила около 12 тыс. грн зарплаты в месяц. При этом аренда дома – около 45-60 тыс/мес. На прошлой неделе в сети появилось видео, снятое на блок-посту в Донецкой области, на котором Гогилашвили материт полицейских из-за того, что они его не узнали. 13 декабря Кабинет министров уволил его с должности. У Гогилашвили гражданство РФ, сообщал экс-нардеп Борислав Береза. Экс-чиновника внесли в базу сайта "Миротворец".