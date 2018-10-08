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понедельник, 08 октября 2018 17:40

Назвали самую уголовную фракцию

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Назвали самую уголовную фракцию
"Оппозиционный блок" назвали самой самой уголовной фракцией. Фото: Василий Артюшенко, DT.UA

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что больше всего криминалитета из всех фракций парламента в "Оппоблоке". Об этом он сказал журналистам.

"Все объясняется очень просто. В "Оппозиционном блоке" собралось больше всего чиновников президентства Януковича. Разграбленная страна. Очевидно, что часть из них не всегда действовала по закону. Когда появляются доказательства, происходят представления", - заявил он.

Луценко отметил, что представление на привлечение касались и представителей БПП, "Народного фронта", Радикальной партии Олега Ляшко.

"Если не ошибаюсь, на данный момент только "Самопомощь" и "Батькивщина" не получила никаких представлений. Если говорить об оппозиции, то "Батькивщина" - не меньше оппозиция, чем "Оппоблок". Какой есть Радикальная партия Олега Ляшко, оппозиционной или не очень, я как-то уже потерял квалификацию", - добавил генпрокурор.

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Регламентный комитет передал на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

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