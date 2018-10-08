Комитет определил судьбу представления на Вилкула

Вилкул назвал обвинения политическими. Фото из открытых источников

Регламентный комитет передал на рассмотрение парламента представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула.

Генпрокурор Юрий Луценко на заседании обосновывал представление. По информации прокуратуры, Вилкул в должности экс-председателя Днепропетровской ОГА подписал распоряжение, которым заменил назначения земель из сельскохозяйственного на промышленное. Этими действиями он нанес государству ущерб более чем 5 млн грн и уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения.

Сам Вилкул назвал обвинения беспределом. Он предположил, что Генпрокуратуру "подставила" прокуратура Днепропетровской области, которая ведет дело.

Адвокат заявил, что прокуроры нарушили уголовно-процессуальное законодательство, а в обвинениях против Вилкула нет доказательств.

"В этом представлении я вижу достаточно доказательств, чтобы в ближайшие сроки Вилкулу предъявить подозрение", - сказал Луценко.

Он анонсировал рассмотрение представления в ВР на вторник, 16 октября.

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Регламентный комитет передал на рассмотрение Верховной Рады представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова. Колесников в 2000-х был руководителем горного предприятия Рината Ахметова. Эксперты причисляют его к его так называемой "группе влияния" во фракции. Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Днепропетровскую область.