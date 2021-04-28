Научные коллеги Киви: 18 нардепов с ОПЗЖ обзавелись кандидатскими и докторскими

Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор. Об этом сообщила "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на данные государственного реестра "Ученые Украины".
Список кандидатов наук:
Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;
Олег Волошин - в области политических наук в 2012;
Юрий Загородний - в области педагогики в 2004;
Александр Колтунович - в области экономики в 2012;
Тарас Козак - в области экономики в 2000;
Дмитрий Исаенко - в области госуправления в 2012;
Владимир Кальцев - в области экономики в 2001;
Михаил Папиев - в области экономики в 2004;
Юрий Павленко - в области философских наук в 2010;
Наталья Королевская - в области экономики в 2011;
Николай Скорык - в области экономики в 2003;
Ренат Кузьмин - в области юридических наук в 1999;
Григорий Мамка - в области юридических наук в 2012.
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Доктора наук:
Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;
Сергей Левочкин - в области экономики в 2004;
Михаил Макаренко - в области медицины в 2015;
Виктор Медведчук - в области юридических наук в 1997;
Александр Пономарев - в области экономики в 2018.
16 апреля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.
В диссертации Кивы - научные статьи, напечатанные на несуществующих страницах сборников и поддельные справки, выяснили журналисты.
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