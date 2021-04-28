Научные коллеги Киви: 18 нардепов с ОПЗЖ обзавелись кандидатскими и докторскими

 
Ексклюзивы
1/5
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Просмотров: 270
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах
Просмотров: 369
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 414
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 594
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 657
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1854
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 423
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2142
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 1080
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Фото
Все фото
11
4
4
3
5
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Куча налички и удостоверение полицейского: чиновник взимал дань с ресторанов
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Локоны в прошлом: Тимошенко появилась в Раде с новой прической
Нардеп от &quot;Батьківщини&quot; не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Нардеп от "Батьківщини" не указал в декларации, где взял деньги на квартиру
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Обыски, где офис Коломойского: СБУ рассказала подробности
Депутат от &quot;ЕС&quot; Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Депутат от "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании: фото
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности
В Раде произошла измена
В Раде произошла измена
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
Джип Арестовича заблокировал дорогу пожарным
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
"Это трэш" - журналисты разобрали диссертацию Кивы
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Просмотров: 270
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 657
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1854
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1152
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 10:13

Научные коллеги Киви: 18 нардепов с ОПЗЖ обзавелись кандидатскими и докторскими

1 Комментировать
Научные коллеги Киви: 18 нардепов с ОПЗЖ обзавелись кандидатскими и докторскими
Среди научных коллег Киви - Шуфрич и Медведчук. Фото: Богдан Бортаков, bykvu.com

Как минимум 13 народных депутатов фракции ОПЗЖ имеют научную степень кандидат наук, еще пятеро — доктор. Об этом сообщила "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на данные государственного реестра "Ученые Украины".

Список кандидатов наук:

Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;

Олег Волошин - в области политических наук в 2012;

Юрий Загородний - в области педагогики в 2004;

Александр Колтунович - в области экономики в 2012;

Тарас Козак - в области экономики в 2000;

Дмитрий Исаенко - в области госуправления в 2012;

Владимир Кальцев - в области экономики в 2001;

Михаил Папиев - в области экономики в 2004;

Юрий Павленко - в области философских наук в 2010;

Наталья Королевская - в области экономики в 2011;

Николай Скорык - в области экономики в 2003;

Ренат Кузьмин - в области юридических наук в 1999;

Григорий Мамка - в области юридических наук в 2012.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети

Доктора наук:

Александр Лукашев получил степень в области юридических наук в 2011 году;

Сергей Левочкин - в области экономики в 2004;

Михаил Макаренко - в области медицины в 2015;

Виктор Медведчук - в области юридических наук в 1997;

Александр Пономарев - в области экономики в 2018.

16 апреля нардеп от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости.

В диссертации Кивы - научные статьи, напечатанные на несуществующих страницах сборников и поддельные справки, выяснили журналисты.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Научные коллеги Киви: 18 нардепов с ОПЗЖ обзавелись кандидатскими и докторскими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 7524
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6624
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 6498
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 6210
(PR)
(PR) Просмотров: 4338
Политика
Одиозного Аксенова зарегистрировали народным депутатом
Одиозного Аксенова зарегистрировали народным депутатом 1 Просмотров: 252
Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией
Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией Просмотров: 171
В Офисе генпрокурора назвали имена 260 иностранцев, которые воевали в Крыму и на Донбассе
В Офисе генпрокурора назвали имена 260 иностранцев, которые воевали в Крыму и на Донбассе Просмотров: 225
Украина на вакцинацию от Covid-19 возьмет $90 млн кредита
Украина на вакцинацию от Covid-19 возьмет $90 млн кредита 1 Просмотров: 108
Диссертацию Кивы могут отправить на повторное рецензирование - эксперт МОН
Диссертацию Кивы могут отправить на повторное рецензирование - эксперт МОН Просмотров: 297
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг
Голосов: 6799
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть