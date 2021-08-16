НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль

Александр Мотыль: "В расширении НАТО была стратегическая ошибка. Не приняли Украину и Беларусь, которые остались в "серой зоне"". Фото: Gazeta.ua

"Люблинский треугольник" между Украиной, Польшей и Литвой не заменит членства в Североатлантическом альянсе. В свое время НАТО серьезно просчитался, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне".

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

"Если бы Литва, Польша и Украина подписали соглашение вроде 5-й статьи Хартии НАТО, Путин понял, что возможное нападение на Польшу побудило бы к военным действиям и поляков, и украинцев, – говорит он. – Но действительно ли так будет? Если бы Россия завтра напала на Литву, и действовал этот "Люблинский треугольник", реально ли надеяться, что Украина поможет Литве? Я не уверен. Если бы напала на Польшу – возможно. Если бы на Украину – придет ли ей на помощь маленькая Литва, в которой 5 тысяч солдат?".

Сотрудничать на разных уровнях, пытаться скоординировать свои геополитические стратегии, помогать друг другу на экономическом и культурном уровнях – очень полезно, считает Мотыль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО

"Если бы еще подключились Румыния и Болгария – это было бы идеально. Но произойдет ли это – неизвестно. Преградой для этому проекту является НАТО. Эти страны фактически обеспечили себя членством в Альянсе. Для Польши важнее Америка и Германия, чем Украина. То же самое касается стран Балтии", – утверждает он.

В расширении НАТО была стратегическая ошибка, подчеркивает историк.

"Приняли Чехию, которой никто не угрожал. А также Литву, Латвию и Эстонию, которых просто невозможно защитить от нападения России. При этом не приняли Украину и Беларусь, которые остались в "серой зоне". Я тогда был против расширения, которое не помогло странам, находящимся под угрозой. Главный вопрос – станет ли этот "Люблинский треугольник" альтернативой Альянсу? Или это просто будет какой-то межгосударственный клуб?", – спрашивает Мотыль.

Интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

"Люблинский треугольник" – трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Его основали 28 июля 2020 года в Люблине Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс. Цель – поддержка интеграции Украины в ЕС.