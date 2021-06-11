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пятница, 11 июня 2021 15:54

Наша дипломатия провалилась – эксперт о достройке "Северного потока-2"

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Наша дипломатия провалилась – эксперт о достройке &quot;Северного потока-2&quot;
Сергей Таран: "Нужно возвращаться к активному участию во внешней политике, которое было во времена Петра Порошенко". Фото: Радио Свобода

Запланированная на 15 июля встреча Ангелы Меркель с Джо Байденом свидетельствует о том, что "Северный поток-2" скорее всего будет достроен. Это будет иметь негативные последствия для Украины, причиной чего является бездействие власти во внешнеполитической сфере. Своими мыслями с Gazeta.ua поделился директор Международного института демократии Сергей Таран.

"В последнее время США значительно смягчили свою позицию по достройке газопровода "Северный поток-2", – говорит он. – Поэтому для Ангелы Меркель в чем-то убеждать Байдена нет смысла. Между Германией и США отсутствуют какие-то кардинальные противоречия, такие как, например, между Соединенными Штатами и Россией. Берлин и Вашингтон – это союзники и стратегические партнеры. При президентстве Дональда Трампа были определенные сложности в отношениях с Германией и отдаление США от европейских дел. Сейчас Штаты стремятся вернуться в европейскую политику, новая администрация снова хочет сделать свою страну активным участником этих процессов.

Встреча Меркель и Байдена не является дипломатической победой какой-либо из сторон. Это вполне нормальная практика западных стран. Новый американский президент стремится вести переговоры о глобальных интересах США и усилении их роли в европейской политике".

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Существует большая вероятность того, что "Северный поток-2" таки достроят, отмечает Сергей Таран.

"Для Украины это будет иметь негативные последствия. Во-первых, это развяжет руки Путину – Россия как экспортер газа получит возможность давить на Европу. Во-вторых, это будет пагубно влиять на украинскую экономику, потому что избавит нас возможности транспортировать газ через свою территорию. В-третьих, это ослабит наше влияние в переговорном процессе. Собственно, то, что "Северный поток-2" почти достроен, является следствием того, что в последние два года Украина практически не ведет дипломатической деятельности. Нужно возвращаться к активному участию во внешней политике, которое было во времена Петра Порошенко. Для Украины сейчас ключевой вопрос – не до чего договорятся Байден и Меркель, а к каким действиям прибегнет украинская власть, чтобы защитить интересы нашего государства", – делает выводы эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Вашингтон, США, чтобы решить спор с президентом Джо Байденом по газопроводу "Северный поток-2". Поездка будет первым визитом канцлера в столицу США после победы Байдена на выборах. Переговоры будут вести о множестве дел, однако "Северный поток-2" станет основной темой для разговора.

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Дата
11
июня

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