Меркель для разрешения спора по "Северному потоку - 2" едет в Вашингтон

Ангела Меркель планирует визит в Вашингтон. Фото: Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится в Вашингтон, США, чтобы решить спор с президентом Джо Байденом по поводу газопровода "Северный поток - 2".

Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Точная дата пока не назначена. Однако известно, что встреча запланирована на июль или август.

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Поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы Байдена на выборах. Переговоры будут вести о множестве дел, однако "Северный поток - 2" станет основной темой для разговора.

Сейчас стороны имеют несколько вариантов урегулирования спора, в частности они коснутся и Украины.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что "Северный поток-2" будет достроен к концу 2021 года. Российские власти уверены, что после окончания строительства газопровод начнут использовать по назначению. Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.