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Нардеп сообщила, когда КС рассмотрит вопрос отстранения Тупицкого

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Нардеп сообщила, когда КС рассмотрит вопрос отстранения Тупицкого
Решение о конституционности судьи принимают только на пленарном заседании. Фото: pixabay

5 января судьи Конституционного суда намерены взяться за указ президента о временном отстранении от должности главы суда Александра Тупицкого.

Указ президента действует и есть обязательным для исполнения на территории Украины, сообщила нардеп "Слуги народа" Ольга Совгиря на странице в Facebook.

"Согласно информации 5 января назначили собрание судей Конституционного суда, на которых будут рассматриваться вопросы относительно указа президента Украины "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 сроком на 2 месяца", - написала нардеп.

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По ее словам, на собрании судей могут рассматривать вопрос только об организации работы суда в дальнейшем. В то же время обжаловать конституционность указа президента могут в порядке, предусмотренным Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины".

Решение о конституционности судьи принимают только на пленарном заседании. Собрание судей КС решает вопросы, которые непосредственно не связаны с осуществлением конституционного производства. На собрании должны присутствовать не менее 12 судей КС.

Конституционный суд заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы полномочий и нарушил положения Конституции. Так в КС прокомментировали указ об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

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