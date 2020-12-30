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среда, 30 декабря 2020 16:11

Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента

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Указ Зеленского - ничтожен, а сам он нарушитель Конституции. КСУ ответил на ход президента
Президент Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого накануне. Фото: preisident.gov.ua

Конституционный суд заявил, что президент Владимир Зеленский вышел за пределы полномочий и нарушил положения Конституции. Так в КС прокомментировали указ об отстранении председателя суда Александра Тупицкого.

"Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствием выполнению им служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность", - заявили в суде.

"Конституцией Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать выполнять служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом "О Конституционном суде Украины", а президент Украины - немедленно отменить свой Указ 607/2020 от 29 декабря 2020 года", - говорится в заявлении.

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29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил на 2 месяца от выполнения обязанностей судьи предедателя Конституционного суда Александра Тупицкого. Его подозревают в подкупе свидетеля.

24 декабря Тупицкого просили прийти 28 декабря в Офис генерального прокурора для вручения подозрения. Однако он не явился.

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Дата
30
декабря

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