Нардеп не указал в декларации жену, на которую оформил имущества на $2 млн

Ранее Журба владела несколькими компаниями, а сейчас является совладелицей ряда фирм. Фото: "Радио Свобода"

Нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов не указал в декларации за прошлый год гражданскую жену и имущество на сумму более $2 млн, оформленное на нее.

Имя предполагаемой гражданской жены Шахова - Инна Журба, говорится в расследовании "Схем". На нее оформлен дом площадью более 600 кв. м. в коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области. А еще столичные квартиры, земельные участки и ряд компаний.

"В мае 2020 гражданская жена Шахова стала владелицей восьми квартир и восьми паркомест в элитной многоэтажке на Печерске, где один квадратный метр стоит более $2 тыс. Если подсчитать ориентировочную стоимость квартир и паркомест, только за элитную недвижимость Журба должна была выложить почти $1,8 млн, то есть 48 млн грн", - подсчитали журналисты.

В прошлом году, когда Шахов болел Covid-19, он заявил, что коронавирусом заразилась его жена и что они живут в Романкове. Но в его декларации нет информации ни о гражданской жене, ни о ее имуществе, активах или доходах.

По данным реестра прав на недвижимое имущество, Журба владеет 27 земельными участками в Киевской области общей площадью почти 113 га. А также имеет еще один большой коттедж в том же городке площадью более 1,3 тыс. кв. м.

Ранее Журба была собственницей нескольких компаний, а сейчас является совладелицей ряда фирм, в частности имеет 60% уставного капитала компании по управлению недвижимостью в столице "Центр да Винчи".

Юристы пояснили, что за вероятное неуказание в декларации жены Шахову может грозить штраф или ограничение свободы до двух лет.

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