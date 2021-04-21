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среда, 21 апреля 2021 18:19

Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича

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Журналисты узнали о 200 кг золота у Дубневича
Ярослав Дубневич в парламенте предыдущего созыва был членом фракции БПП, теперь - в группе "Партия "За будущее". Фото: @ForFutureUA

Семейная компания народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении 93,2 млн грн Укрзализныци, владела 200 кг золота. Золото не попало под арест Высшего антикоррупционного суда, сообщили журналисты Bihus.Info.

Кипрская компания Energypoint Holding Limited, которая в разное время контролировалась членами семьи нардепа, владела 200 золотыми слитками стоимостью в $8 млн, которые скорее всего были проданы в момент снятия с Дубневича неприкосновенности и ареста его имущества.

По данным финансовых отчетов, золото появилось в компании в 2017-м - 200 слитков по одному килограмму и еще 11 слитков по одной унции.

В конце октября 2019 года Верховная Рада сняла с Дубневича депутатскую неприкосновенность и дала разрешение на арест - из-за расследования Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Силовики тогда назвали депутата организатором схемы вывода десятков миллионов гривен из Укрзализныци. Интересно, что названный антикорупционниками промежуток работы схемы с железной дорогой охватывал и год появления золота в компании - 2017-й. Нардеп быстро вышел на свободу под залог, но под арестом оказалось все его имущество.

Но арест не коснулся Energypoint Holding Limited, владелицей которой в тот момент была дочь нардепа Роксолана Пыртко.

Она вышла из компании в ноябре 2019-го, а в опубликованном за несколько месяцев годовом отчете золотых слитков уже не было - их продали.

На что пошли вырученные от продажи золота средства неизвестно, но недавно журналисты зафиксировали, как Дубневич приехал в Верховную Раду на новом Mercedes S500 2020 выпуска. Авто стоит около 6 млн грн.

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Кроме дочери нардепа кипрской компанией в свое время владел и тесть депутата Мирослав Швыдкый. В разговоре с журналистами мужчина заявил, что был подставным лицом и просто подписывал то, на что указывал зять.

Мужчина также значится владельцем львовской компании "Передзвін". Та в свою очередь, обладает рядом недвижимости во Львове и коллекцией автомобилей. На нее, в том числе, записано и вышеупомянутый Mercedes. Эти активы также не попали под арест.

В комментарии журналистам тесть Дубневича заявил, что в компании он также формально, чем занимается компания - не знает и никогда не был в ее офисе.

В ноябре 2019 года депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн.

Нардеп является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, он организовал схему по продаже Укрзализныци стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн.

В январе Высший антикоррупционный суд повторно арестовал наличные депутата.

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