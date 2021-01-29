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пятница, 29 января 2021 19:48

Наличные нардепа Дубневича повторно арестовали

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Наличные нардепа Дубневича повторно арестовали
Ярослав Дубневич в парламенте предыдущего созыва был членом фракции БПП, теперь - в группе "Партия "За будущее". Фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд повторно арестовал наличные народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении 93,2 млн грн Укрзализныци. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

29 января по ходатайству детективов НАБУ ВАКС арестовал средства нардепа.

Суд арестовал более $100 тыс. и более € 100 тыс, которые были изъяты во время обысков.

Средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде.

Ранее ВАКС отменил арест наличных депутата. Основанием стало решение Печерского райсуда города Киева по гражданскому делу по иску зятя Дубневича к нардепу.

Детективы НАБУ и прокуроры САП обратились в суд с ходатайством о повторном аресте имущества, пишет портал "Слово і діло"

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В октябре прошлого года Верховная Рада разрешила арестовать Ярослава Дубневича. Он стал первым народным депутатом 9-го созыва, которого лишили неприкосновенности и дали разрешение на задержание и арест.

В ноябре депутат вышел из следственного изолятора под залог 90 млн грн.

Ярослав Дубневич является фигурантом расследования НАБУ. По версии следствия, он организовал схему по продаже Укрзализныци стрелочной продукции по завышенным ценам. Из-за этого компании в 2015-2017 годах нанесен ущерб на 93,28 млн грн.

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29
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