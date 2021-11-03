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среда, 03 ноября 2021 16:54

Налоговая и ее руководитель прокомментировали обыски НАБУ и СБУ

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Налоговая и ее руководитель прокомментировали обыски НАБУ и СБУ
Евгений Олейников подтвердил обыски в его доме. Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Обыски в Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ) провели по обстоятельствам, выявленным и переданным в правоохранительные органы самой ГНС.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Уголовное дело, в рамках которого провели обыски, касается нарушений требований налогового законодательства рядом предприятий Рлдтавской области, отметили в ГНС.

"ГНС еще в декабре 2020 года и в январе 2021 года проводила собственную проверку по вопросам отработки рисковых субъектов хозяйственной деятельности. В том числе и по предприятиям, являющимся фигурантами упомянутого уголовного дела. По результатам проверки выявили ряд нарушений служебной дисциплины ГНС в Полтавской области. К должностным лицам применили дисциплинарные меры", - сообщили в ГНС.

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Сведения о нарушениях налоговая передала Государственному бюро расследований.

Исполняющий обязанности главы ГНСУ Евгений Олейников подтвердил, что обыски в рамках этого дела проводились также у него дома. Они касались проверки задекларированных активов, пишет "Экономическая правда".

Утром 3 ноября ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что НАБУ и СБУ пришли с обысками в дом подавшего накануне в отставку уже бывшего министра экономики Алексея Любченко. Отмечали, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.

Информация об обысках в доме Любченко оказалась ложной.

В СБУ позже объяснили, что разоблачили коррупционный механизм в ГНС. Схема заключалась в покрывании мошенников, недоплачивавших налоги.

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