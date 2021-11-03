Обыски НАБУ проводило, но не у Любченко - подробности

Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины не проводили обыски у бывшего первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко.

Об этом заявила его пресс-секретарь Анастасия Политико в Facebook, опровергнув распространенную СМИ информацию.

"По месту работы в Министерстве экономики и по месту жительства Алексея Любченко сегодня (3 ноября. – Gazeta.ua) следственные действия не проводили", - написала Политико.

Фото: СБУ

На самом деле обыски проводятся в Государственной налоговой службе и у причастных к уголовному делу людей, связанному с нарушением налогового законодательства предприятиями в Полтавской области.

Для получения доказательств противоправной деятельности провели ряд обысков по всей Украине.

"НАБУ, САП и СБУ обыскивают помещения центрального аппарата Государственной налоговой службы Украины, ГНС в Полтавской области, места жительства должностных лиц органов налоговой службы и ряда физических лиц в Киеве, а также в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях", - сообщила пресс-служба НАБУ.

Следственные действия осуществляют в рамках расследования так называемых налоговых сверток. Его начали по собственным наработкам детективов, публикациям в СМИ и информации, указанной в отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, добавили в бюро.

В ходе обысков следователи изъяли документы, подтверждающие противоправный механизм. В частности, факты того, что фигуранты уголовного производства способствовали минимизации налоговых платежей, так называемым скруткам, а также выводили подконтрольные им фиктивные предприятия из категории рисковых, сообщила пресс-служба СБУ.

"В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства - злоупотребление властью или служебным положением. Устанавливаются все возможные причастные к преступной схеме лица", - отметили в сообщении.

Утром 3 ноября ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что НАБУ и СБУ пришли с обысками в дом подавшего накануне в отставку уже бывшего министра экономики Алексея Любченко. Отмечалось, что обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.

Обыски якобы также проходят у исполняющего обязанности главы ГНС Евгения Олейникова и центральном аппарате ГНС.