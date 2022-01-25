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вторник, 25 января 2022 14:33

Нахамил в Антикоррупционном суде - 15 суток ареста: Рада приняла закон

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Нахамил в Антикоррупционном суде - 15 суток ареста: Рада приняла закон
Раньше ВАКС не мог привлекать к ответственности за хамское поведение на заседаниях. Фото: @HACCUkraine

Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые дают право судьям Высшего антикоррупционного суда наказывать за неуважение к суду.

Депутаты проголосовали во вторник, 25 января.

"За" проголосовали все фракции и группы, кроме ОПЗЖ.

Судьям ВАКС предоставили полномочия на рассмотрение дел об админправонарушениях по статье - проявление неуважения к суду или Конституционному суду.

Нарушителей будут штрафовать, а за повторное нарушение - 15 суток ареста.

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"В то время как любой судья имел право штрафовать за неуважение к суду, а за повтор - арест, судьи ВАКС такого права раньше не имели. Поэтому, например, обвиняемый экс-нардеп Дмитрий Крючков позволял себе прийти на судебное заседание пьяным.

Или экс-руководитель госкомпании "СхідГЗК" Руслан Журило угрожал и хамил чуть ли не на каждом заседании: "Закрой хавальник! Смотри, какой дерзкий", - пишет председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Не "отставали" от подопечных и отдельные адвокаты, которые не реагировали на замечания судей, унижали их, хамили, а иногда даже угрожали.

В июне прошлого года бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрий Крючков пришел пьяный в ВАКС. Экс-нардепа обвиняли в организации завладения свыше 346 млн грн Запорожьеоблэнерго через свою фирму.

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Дата
25
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