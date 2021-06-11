Бывший нардеп пришел пьяным в суд

Суд рассматривает дело о завладении средствами. Фото: @HACCUkraine

Бывший народный депутат от "Блока Юлии Тимошенко" Дмитрий Крючков пришел пьяным в Высший антикоррупционный суд. Об этом в Telegram сообщил журналист портала "Слово і діло" Олег Новиков.

Экс-нардепа обвиняют в организации завладения 346,22 млн грн "Запоріжжяобленерго" через свою фирму "ХК энергосети" по договору уступки права требования.

Судьи перед заседанием заметили, что Крючков еле передвигается и поэтому на заседании спросили, что с ним. Мужчина сказал, что "вчера было день рождения" у кого-то и он "пил 300 грамм водки до 01:00".

- То есть вы пришли в суд в состоянии алкогольного опьянения?

– Нет, такое ощущение, что остались еще остатки алкоголя, врать мне нет смысла никакого.

По версии следствия, Крючков организовал схему, по которой потребители вместо того, чтобы платить за электрическую энергию фактическом поставщику - "Запоріжжяобленерго" (60% акций принадлежит государству), перечисляли средства посреднику "ХК Енергомережа". А уже посредник должен был рассчитаться с энергопоставщиком.

По результатам такого посредничества потребители оплатили посреднику более 196,82 млн грн, а тот, в свою очередь, перечислил для "Запоріжжяобленерго" 1,7 млн грн вместо ожидаемых 346,22 млн, сообщал портал "Слово і діло"

В апреле 2019 года суд взял Крючкова под стражу с альтернативой залога. После внесения 7 млн ​​грн он вышел из СИЗО. Позже суд неоднократно продлевал действие обязанностей, а последний раз отменил ношение экс-нардепом браслета.

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Ежегодно государственный бюджет Украины теряет 450 млрд грн из-за коррупционных схем. Если добавить к этой цифре еще 500 млрд грн потенциальных инвестиций, которые Украина не получает из-за те же схем, то будет еще один государственный бюджет, сообщали СМИ.