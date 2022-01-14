Налоговая хочет взыскать 200 тыс. грн с Шабунина, критикующего Зеленского

В 2020 году активисту сожгли дом. Фото: @USPStudies

Государственная налоговая служба хочет взыскать с председателя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина 200 тыс. грн налогового долга.

Об этом сообщил Окружной административный суд Киева в минувший четверг, 13 января.

Истцом является Главное управление ГНС в Киеве.

Просят "взыскать с Шабунина Виталия Викторовича средства налогоплательщика со счетов в обслуживающих такого плательщика банках на сумму налогового долга в размере 227 437,92 грн".

Решают вопрос об открытии производства по иску.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин

Активист объяснил, что речь идет о налоге на доходы физических лиц, который он должен был оплатить пожертвования на восстановление его сожженного дома. После того как его дом сгорел в июле прошлого года, он собрал 1 263 544 грн от благотворителей.

"С этих пожертвований уплачивается два налога: военный сбор (его я уже оплатил) и налог на доходы физлиц в размере 227 437,92 гривны (именно его взимает с меня налоговая).

В конце июня я направил письмо налоговой с просьбой отсрочить оплату НДФЛ. Сроки рассмотрения таких просьб - 30 дней, но ответа на это письмо я так и не получил. Зато получил иск в ОАСК", - написал в Facebook.

Собранную сумму указал в декларации, задолженность планировал погасить в течение года.

"Напомню, что в сентябре я обнародовал ФИО поджигателя моего дома, ответственность которого очевидна из материалов дела. Знаете, что за это время сделала Нацполиция и прокуратура? Ничего. Ровно так же ничего Нацполиция и прокуратура не сделали в деле подбрасывания гранат под двери родителей моих и жены.

Власть не защитила мою семью и защищает нападавших (никто до сих пор не наказан и вряд ли будет). И за это я плачу дважды: налогами до поджога и налогами с пожертвований после поджога. Спасибо, уважаемая власть", - резюмировал председатель ЦПК.

23 июля 2020 года Шабунин сообщил, что его дом в селе Гнидын под Киевом подожгли. В общественной организации это назвали частью системной кампании по запугиванию антикоррупционеров. В декабре того же года у квартиры матери активиста в Ровно обнаружили взрывчатку.