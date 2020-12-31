Передали "привет": Шабунин отреагировал на подложенную матери взрывчатку

У квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили взрывчатку. Состоит из двух гранат и черной коробки. Фото: facebook.com/vitaliy.shabunin

Председатель правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин считает, что подложенная под дверь его 69-летней матери взрывчатка - это "привет" ему.

Считает, кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Об этом написал в Facebook.

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"Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит. Кто бы за этим не стоял, он уверен в собственной безнаказанности. Эту уверенность ему гарантирует невозможность/коррумпированность/госизмена (на выбор) министра МВД, генпрокурора, председателя СБУ и судебной шоблы. Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная. Правоохранительная, судебная и безопасносная системы деградируют/продаются с пугающей скоростью. Скоростью, которая все меньше совместима с выживанием страны", - написал он.

Виталий Шабунин также отметил, что нападения на активистов "позволяет осуществлять несостоятельность государства" привлекать к ответственности виновных.

У квартиры матери председателя правления и соучредителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в Ровно обнаружили взрывчатку. Женщина живет на первом этаже пятиэтажки. Самодельное устройство лежал под дверью квартиры, сообщила пресс-служба Национальной полиции. Взрывчатка состоит из двух гранат и черной коробки.