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четверг, 23 июля 2020 15:37

Шабунин показал свой дом, который сожгли

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Шабунин показал свой дом, который сожгли
По словам активиста, от пожара мог взорваться газовый котел.

Председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем сгоревшем доме в селе Гнидын показал журналистам, откуда начался пожар.

Также он рассказал, что полиция начала следственные действия без него него и без видеофиксации, хотя он просил подождать.

"Соседка говорит, что слышала хлопок и видела зажигательную смесь, лужу с огня", - рассказал активист.

Шабунин отметил, что с поджогом была угроза взрыва газа.

Касательно следственных действий, активист сказал: "Я дважды в телефон сказал старшему опергруппы не начинать. Она начали без меня еще и без видеофиксации. Будем разбираться, что они записали в протокол, отыскали.

В чем проблема того, что я просил не начинать. Я хотел видеть и фиксировать, что они достают из пожарища. Потому что это ключевое для того, чтобы понять, как начался пожар".

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Прошлой ночью неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. В "Центре противодействия коррупции" заявили, что власть не может защитить общественных активистов.

Виталий Шабунин 8 лет работает в ЦПК.

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