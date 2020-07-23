Шабунин показал свой дом, который сожгли

По словам активиста, от пожара мог взорваться газовый котел.

Председатель общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин в своем сгоревшем доме в селе Гнидын показал журналистам, откуда начался пожар.

Также он рассказал, что полиция начала следственные действия без него него и без видеофиксации, хотя он просил подождать.

"Соседка говорит, что слышала хлопок и видела зажигательную смесь, лужу с огня", - рассказал активист.

Шабунин отметил, что с поджогом была угроза взрыва газа.

Касательно следственных действий, активист сказал: "Я дважды в телефон сказал старшему опергруппы не начинать. Она начали без меня еще и без видеофиксации. Будем разбираться, что они записали в протокол, отыскали.

В чем проблема того, что я просил не начинать. Я хотел видеть и фиксировать, что они достают из пожарища. Потому что это ключевое для того, чтобы понять, как начался пожар".

Віталій Шабунін у своєму згорілому домі показує, звідки почалася пожежа та розповідає про те, що поліція почала слідчі дії БЕЗ нього та БЕЗ відеофіксації, хоча він просив зачекати. pic.twitter.com/4r3sINNI9f — ЦПК (@zer0corruption_) July 23, 2020

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Прошлой ночью неизвестные подожгли дом Виталия Шабунина. В "Центре противодействия коррупции" заявили, что власть не может защитить общественных активистов. Виталий Шабунин 8 лет работает в ЦПК.