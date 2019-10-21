"Надо было еще сказать "лучший друг" - Арахамия о словах Коломойского

"Надо было еще сказать" лучший друг ", а то не все могут поверить", - Арахамия. ФОТО: РБК-Украина

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что всегда ценил хорошее чувство юмора украинского олигарха Игоря Коломойского.

Так он отреагировал на то, что Коломойский назвал его своим другом.

"Надо было еще сказать"лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского (Александр Дубинский, депутат" Слуги народа ", экс-ведущий программы "Гроши" на телеканале Коломойского "1+1"- Gazeta.ua) не знает. Всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского. - Gazeta.ua)", - написал Арахамия в комментариях к посту журналиста.

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что имеет влияние на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. "Это мой товарищ вообще! Это ближайший наш товарищ", - сказал Коломойский, комментируя отношения с председателем фракции СН. Ранее в интервью LB.ua Арахамия сказал, что Коломойский имеет влияние на 7-9 депутатов "Слуги народа". Он добавил, что не нравится Коломойскому, потому что публично выражает свою позицию.