Национальное антикоррупционное бюро завело на Гройсмана два дела

На Гройсмана завели два дела. Фото: ТСН

Национальное антикоррупционное бюро открыло дело против Владимира Гройсмана.

В НАБУ открыли дело по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра.

"Открыто уголовное производство по решению суда, который обязал внести данные в Едрей", — сказал собеседник.

Дело возбуждено по статьям 364 и 367 Уголовного кодекса.

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Ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что определится в баллотировании ближе к парламентским выборам.