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четверг, 16 января 2020 12:05

Нацгвардии пытаются наделить полномочиями военной разведки

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Нацгвардии пытаются наделить полномочиями военной разведки
Нацгвардию хотят наделить чрезвычайными полномочиями. Фото: mvs.gov.ua

15 января Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал в первом чтении законопроект № 2412 "О разведке".

В предлагаемой комитетом версии есть нормы, наделяющие Национальную гвардию статусом субъекта системы военной разведки, сообщает Центр противодействия коррупции.

Национальная гвардия входит в систему Министерства внутренних дел. Поэтому, если упомянутые нормы утвердят, в МВД создается полноценная параллельная система военных и правоохранительных формирований – теперь уже с возможностями разведки.

"Это означает чрезвычайные полномочия по разведке для органа в системе МВД. Нормы позволяют привлекать Нацгвардию для выполнения разведывательных задач в военной сфере. Формулировки проекта настолько широкие и общие, что на практике это может выйти за пределы разведки во время выполнения военных задач и превратиться в злоупотребления. Например, для выполнения заданий разведки в Нацгвардии смогут иметь тайный бюджет для закупок и внедрять агентов в различные учреждения за рубежом", – считает член правления Центра противодействия Коррупции Елена Щербан.

Сейчас исключительную компетенцию по военной разведке имеет разведывательный орган Минобороны. Президент предлагал добавить к субъектам еще отдельные воинские части и органы управления военной разведки Вооруженных сил. Однако комитет решил дополнить этот перечень также и подразделениями Нацгвардии, которая пока не имеет подобных возможностей.

По этому законопроекту, подразделения Нацгвардии получат влияние далеко за пределами Украины. Ведь смогут за рубежом, для выполнения заданий разведки, внедрять агентуру и организовывать спецоперации – например, иметь агентов в посольствах как украинских, так и иностранных в Украине, в правительствах, оборонных структурах других государств, международных организациях и продвигать там необходимые вопросы, получать информацию.

Это также означает фактическое получение тайного бюджета на обеспечение разведки, в том числе на покупку техники, других средств для выполнения разведывательных заданий.

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Учитывая, что большинство разведывательной информации и деятельности будет вне прокурорского контроля, эта параллельная система получает сверхмощный и неконтролируемый инструмент влияния.

Более того, проект вносит изменения и в Уголовный процессуальный кодекс, вводя гарантии для лиц, которым известна информация о разведывательной тайне. Такие лица не смогут быть допрошены по этим вопросам.

"С одной стороны, это логическая гарантия для разведчиков, но в контексте Нацгвардии и МВД вспоминается печально дело по закупке "рюкзаков Авакова" именно для Нацгвардии, где, по данным следствия, рюкзаки закупали в несколько раз дороже под кураторством сына действующего министра Авакова и его заместителя, – добавляет Щербан. – Подобные изменения существенно расширят функционал и фактическое влияние структур МВД, уже более шести лет пребывающих под контролем печально известного министра".

С 1 августа 2019 года бойцы Национальной гвардии Украины обеспечивают охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей в городах по всей Украине.

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Дата
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