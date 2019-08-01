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четверг, 01 августа 2019 06:30

С 1 августа украинские города будет патрулировать Нацгвардия

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С 1 августа украинские города будет патрулировать Нацгвардия
Нацгвардейцы будут патрулировать украинские города. Фото: ТСН

С 1 августа бойцы Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2 тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", – сообщает пресс-служба МВД Украины.

До этого гвардейцы несли службу совместно с работниками Национальной полиции.

Гвардейцы будут патрулировать пять дней в неделю по шесть часов.

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Президент Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова.

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