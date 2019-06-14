Зеленский назначил командующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардии Украины.
Соответствующий указ глава государства подписал 13 июня.
Генерал-лейтент Николай Балан до 2014 года отбывал службу в Крымском территориальном командовании внутренних войск МВД Украины, где с 2010-го занимал должность начальника управления. В апреле 2014 года был назначен заместителем командующего Нацгвардии. Был награжден орденами "За заслуги" II и III степеней и медалью "За воинскую службу Украине".
Кроме того, Зеленский назначил первого заместителя руководителя НГУ - им стал Владимир Кондратюк. Должности заместителей также получили Руслан Дзюба и Юрий Лебедь.
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7 мая Петр Порошенко подписал указ об увольнении командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, который занимал эту должность с декабря 2015 года. С тех пор его обязанности исполнял Николай Балан.
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