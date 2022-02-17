На телеканале Ахметова снова развели российскую пропаганду

Ранее Юрий Молчанов появлялся на подсанкционных телеканалах, связанных с нардепом Медведчуком.

На телеканале олигарха Рината Ахметова "Украина 24" назвали обстрелы российскими оккупантами населенных пунктов на Донбассе "участием какой-то третьей стороны".

Это произошло в эфире телеканала в четверг вечером.

Мужчина, которого представили журналистом Юрием Молчановым, сказал об обстреле оккупантами Станицы Луганской, в частности попадания снаряда в детский сад: "Вы были там? Вы знаете, что там произошло? Сегодня все российские медиа показывают кадры и говорят: а почему окна целые? Пробоина в стене огромная, а стекло в этих окнах целое, ни осколка не высыпалось...Кто мне представил экспертную оценку?... В этом взрыве может участвовать какая-то третья сторона, задача которой - спровоцировать".

На что отреагировал политолог Владимир Фесенко, сказавший о нарративах российской пропаганды. И что тот "доверяет чужим, кто нападает и стреляет в Украину".

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Эфир вел Владимир Полуев, экс-ведущий подсанкционного телеканала "112 Украина", который связывают с подозреваемым в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

"Откуда прилетело", - сказал ведущий.

В ноябре прошлого года тезисы кремлевской пропаганды на телеканале "Украина 24" распространял бывший "регионал", экс-нардеп Евгений Мураев.

17 февраля российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека, сообщил штаб Операции объединенных сил. По состоянию на 16 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня, проинформировали в штабе. Вражеские обстрелы сделаны сознательно перед заседанием Совбеза ООН, заявил министр обороны Алексей Резников.