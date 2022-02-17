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четверг, 17 февраля 2022 18:57

Резников объяснил, почему российский оккупант устроил более 40 обстрелов на Донбассе

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Резников объяснил, почему российский оккупант устроил более 40 обстрелов на Донбассе
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию. Фото: mil.gov.ua

В четверг, 17 февраля, российский оккупант произвел более 40 провокационных обстрелов. В преддверии заседания Совбеза ООН, на котором будут рассматриваться выполнение Минских договоренностей.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"Это сделано сознательно накануне заседания Совбеза ООН", - сказал министр и сообщил об увеличении количества прицельных обстрелов врагом, создающих опасность для мирных жителей, в том числе детей", - сказал министр.

Российская Федерация наращивает информационную кампанию по привлечению оккупационных администраций для обоснования расширения масштабов вооруженной агрессии против Украины, сообщил Резников.

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"Мы неукоснительно соблюдаем все взятые на себя обязательства и принимаем меры для обеспечения безопасности наших граждан.

Также мы информируем международных партнеров.

Будет сделано все, чтобы предоставить миру объективную информацию о том, кто действительно нарушает Минские договоренности и не хочет мира. Все случившиеся сегодня факты должны быть расследованы", - заявил министр.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию, органы власти принимают меры по фиксации нанесенного ущерба, ликвидации последствий обстрелов, оказывают необходимую помощь пострадавшим.

17 февраля российские оккупанты обстреляли Станицу Луганскую. Один снаряд попал в детский садик. Контузии получили две воспитательницы заведения. Также пострадал мужчина.

Через час боевики обстреляли школу в поселке Врубовка Луганской области.

В результате обстрела повреждены окна школы и газопровод в поселке Врубовка. Без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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Дата
17
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