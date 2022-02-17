Суд оставил Медведчука под домашним арестом

Суд не стал рассматривать жалобу Медведчука на домашний арест. Фото: РИА

Апелляционный суд Киева не стал рассматривать жалобу сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на домашний арест.

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил об этом в Telegram.

Отказ мотивировал тем, что райсуд не предоставил дело Медведчука для проверки. Явившийся в суд прокурор не подал документы, подтверждающие его полномочия на участие в деле.

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"Сказать, что все это издевательство над правосудием, законом, правами человека — это ничего не сказать. Кстати, наши, как говорится, западные партнеры, даже не пикнули по этому поводу", - заявил Кузьмин.

В мае генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении в государственной измене Медведчуку и еще одному нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд. В октябре Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.