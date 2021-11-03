На телеканале олигарха Ахметова пробили дно в стиле роспропаганды

На телеканале "Украина 24", принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, распространяют тезисы кремлевской пропаганды.
В среду вечером бывший "регионал", экс-нардеп Евгений Мураев рассказывал, что конфликт на Донбассе "разжигают" США.
"Они всеми возможными способами пытаются разжечь здесь конфликт, потому что этот конфликт приводит к санкционным потерям России", - заявил экс-"регионал".
"Гибнут чьи граждане по обе стороны разграничения? Наши", - сказал Мураев в стиле роспропаганды о "внутреннем конфликте".
"Русские на нас нападать не будут", – также заявил бывший "регионал".
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Эфир вел Василий Голованов – бывший ведущий телеканала NewsOne, который связывают с подозреваемым в государственной измене нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
В 2019 году Голованов обещал телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 1".
Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.
С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.
В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов, а в октябре - двое.
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