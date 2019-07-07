"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым

Телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, проведет телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24".
Соответствующий анонс озвучил в эфире российского телеканала московский пропагандист Дмитрий Киселев.
Киселев заявил о "уникальном международном телепроекте "Надо поговорить".
В ролике кремлевского телеканала появились телеведущие NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик.
Киселев анонсировал "телемост" на 12 июля.
Видео вызвало негативную реакцию украинских пользователей Facebook:
"Нечість піднімає голови, зручний час"
"С*ки"
"Час заборонити московські телеканали в Україні, це якесь днище"
"О чем говорить! Послать далеко и подальше убийц, окупантов"
"СБУ, де ви? Що це? Уже братаються?"
"Йдіть на х*й"
"Какой мост с этими гандонами?"
4 июля 2014 Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Дмитрия Киселева по статье "финансирование терроризма, содействие террористической деятельности". В СБУ заявили, что Киселев финансирует боевиков на Донбассе.
Киселев был включен в санкционный список введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.
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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год.
4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го.
12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.
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