"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым

Телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, проведет телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24".

Соответствующий анонс озвучил в эфире российского телеканала московский пропагандист Дмитрий Киселев.

Российская пропаганда готовит "телемост" на 12 июля.

Киселев заявил о "уникальном международном телепроекте "Надо поговорить".

В ролике кремлевского телеканала появились телеведущие NewsOne Василий Голованов и Елена Кирик.

С кремлевскими пропагандистами "братаются" Василий Голованов и Елена Кирик.

Киселев анонсировал "телемост" на 12 июля.

Видео вызвало негативную реакцию украинских пользователей Facebook:

"Нечість піднімає голови, зручний час"

"С*ки"

"Час заборонити московські телеканали в Україні, це якесь днище"

"О чем говорить! Послать далеко и подальше убийц, окупантов"

"СБУ, де ви? Що це? Уже братаються?"

"Йдіть на х*й"

"Какой мост с этими гандонами?"

4 июля 2014 Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении Дмитрия Киселева по статье "финансирование терроризма, содействие террористической деятельности". В СБУ заявили, что Киселев финансирует боевиков на Донбассе.

Киселев был включен в санкционный список введенный Украиной в ответ на российскую вооруженную агрессию.

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Военная агрессия России против Украины продолжается 6-й год. 4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го. 12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.