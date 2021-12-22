На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением

 
Ексклюзивы
1/5
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 3015
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 225
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1062
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1314
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 729
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2151
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 774
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2898
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 5005
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8541
Фото
Все фото
3
6
11
12
7
Под Радой зажгли елку
Под Радой зажгли елку
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Видео
Все видео
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
"Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме" – что пишет мировая пресса об Украине
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Адвокат Порошенко сказал, когда тот вернется в Украину
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1071
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 990
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 459
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2826
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2241
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
Просмотров: 549
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
среда, 22 декабря 2021 13:55

На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением

  Комментировать
На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением
Мамая внесли в базу сайта "Миротворец". Фото: Facebook.com/Mamay.O.F

В Полтавском городском совете не хватило голосов для досрочного прекращения полномочий мэра Александра Мамая.

Об этом сообщает "Укрінформ".

За отставку проголосовали 23 из 24 участников тайного голосования. Один бюллетень признали недействительным.

Для досрочного прекращения полномочий должны проголосовать не менее двух третей депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 депутатов.

На заседании горсовета Мамай объяснил свое заявление о российско-украинской войне, которую он называл "брат идет на брата".

Сказал, что у него живут родственники в РФ - брат и сестра в Санкт-Петербурге, а сына экс-нардепа Сергея Каплина, который живет в Москве, могут призвать в российскую армию.

"У меня в Санкт-Петербурге живет сестра, фамилия ее Мамай Наталья. В Москве, я спросил разрешения перед тем, как сказать, живет сын Сергея Каплина. Через четыре года он будет призывником в российскую армию", – заявил Мамай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы

4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева Мамай прославлял Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвинял США.

Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец".

10 декабря в Полтаве начались протесты под мэрией. Мамай заявил о "спланированной провокации" против него.

Ветераны потребовали немедленной отставки мэра.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
декабря

Украинский генерал умер в тюрьме от пыток

Захватили турецкую крепость на берегу Дуная

Самое читаемое
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести
Корабль с пассажирами пошел ко дну: много погибших и пропавших без вести Просмотров: 54072
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 11556
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка
РФ готовит нападение на Украину уже в ближайшие дни – британская разведка Просмотров: 10557
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества 3 Просмотров: 9657
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 8397
Политика
Скандал с матерным "слугой" и копами: в президентской фракции "перевели стрелки" на Авакова
Скандал с матерным "слугой" и копами: в президентской фракции "перевели стрелки" на Авакова Просмотров: 117
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании
"Слуги народа" хотят уничтожить Суспільне - заявление компании 1 Просмотров: 198
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
"Ты больной на голову или что?" - "слуга" обматерил полицейских, остановивших его авто
 1 Просмотров: 1233
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко
Вице-маршалок польского Сената предостерег украинские власти от преследований Порошенко Просмотров: 279
Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали
Экс-председателя Приватанка Дубилета второй раз заочно арестовали Просмотров: 342
Больше всего комментируют
14
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
8
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
4
У Байдена рассматривают поддержку партизанского движения в Украине - СМИ
3
Ярош сделал заявление об угрозе нападения России накануне Рождества
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 151
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть