На отставку мэра Полтавы Мамая не хватило голосов – он пробил дно новым заявлением

Мамая внесли в базу сайта "Миротворец". Фото: Facebook.com/Mamay.O.F

В Полтавском городском совете не хватило голосов для досрочного прекращения полномочий мэра Александра Мамая.

Об этом сообщает "Укрінформ".

За отставку проголосовали 23 из 24 участников тайного голосования. Один бюллетень признали недействительным.

Для досрочного прекращения полномочий должны проголосовать не менее двух третей депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 депутатов.

На заседании горсовета Мамай объяснил свое заявление о российско-украинской войне, которую он называл "брат идет на брата".

Сказал, что у него живут родственники в РФ - брат и сестра в Санкт-Петербурге, а сына экс-нардепа Сергея Каплина, который живет в Москве, могут призвать в российскую армию.

"У меня в Санкт-Петербурге живет сестра, фамилия ее Мамай Наталья. В Москве, я спросил разрешения перед тем, как сказать, живет сын Сергея Каплина. Через четыре года он будет призывником в российскую армию", – заявил Мамай.

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