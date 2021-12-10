Спланированная провокация: мэр Полтавы впервые прокомментировал свои заявления

Мэр Полтавы Александр Мамай, заявивший о братоубийственной войне в Украине, прокомментировал заявление и свое попадание в базу "Миротворец".
По его словам, все это безумие и спланированная провокация против него. А Украина в его сердце и мыслях, написал в Facebook.
"Меня обвинили, что я якобы сообщник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня. Видимо, у политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, они отчаянно прибегают ко лжи и обливанию грязью", - написал Мамай.
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Якобы оппоненты хотят раскалить политическую обстановку в Полтаве, чтобы дестабилизировать и без того сложную ситуацию, по словам Мамая. Поэтому они пытаются всячески выбить его из строя, чтобы совершать беспредел и сеять хаос в городе.
"Официально заявляю - вам это не удастся. Я не дам вам плевать в души украинцев. Пока буду жить - не позволю издеваться над Украиной, над моей родной Полтавщиной, не позволю поносить род украинский и обгаживать украинскую землю", - добавил Мамай.
В заключение заверил, что никому не позволит уничтожить Украину.
Заявления в стиле кремлевской пропаганды Александр Мамай делал 4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.
Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец".
Кремлевский пропагандист, украинофоб Владимир Соловьев похвалил мэра Полтавы Александра Мамая, прославляющего Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвиняет США.
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