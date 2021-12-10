Спланированная провокация: мэр Полтавы впервые прокомментировал свои заявления

 
Ексклюзивы
1/5
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 1008
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 657
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 468
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Киев стоит во льду и тумане: сказочные фото
Просмотров: 1656
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
"Наследие делает людей тупее": Альфред Нобель изменил завещание, прочитав свой некролог
Просмотров: 828
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
1 Просмотров: 15471
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ
Просмотров: 3366
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
"Как еду в морг, "Отче наш" читаю": в реанимации не выживает каждый десятый пациент с коронавирусом
Просмотров: 1719
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 342
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 639
Фото
Все фото
5
12
6
5
3
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
&quot;Мамай, оккупанты нам не братья&quot;: ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Ласточкино гнездо принесло Украине победу на конкурсе в Вашингтоне
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - &quot;Схемы&quot;
Коломойский устроил на заводе криптоферму с дешевой энергией - "Схемы"
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора &quot;Квартала&quot;
Без тендера: офис генпрокурора на 400 тыс. украсил форум у декоратора "Квартала"
Видео
Все видео
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
За "лысую" резину будут наказывать строго - после масштабного ДТП Монастырский анонсировал законопроекты
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Украинофоб Соловьев расхвалил мэра Полтавы
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3375
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5841
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1323
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3987
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 936
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 декабря 2021
Просмотров: 405
Причина мовчання
Коли я служив в армії в білоруському Борисові, в нашій шостій роті кого тільки не було. Більшість білоруси і наші, потроху узбеків, естонців, ...
пятница, 10 декабря 2021 13:14

Спланированная провокация: мэр Полтавы впервые прокомментировал свои заявления

  Комментировать
Спланированная провокация: мэр Полтавы впервые прокомментировал свои заявления
Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что на востоке Украины не российская агрессия, а война брат на брата. Фото: facebook.com/o.f.mamay

Мэр Полтавы Александр Мамай, заявивший о братоубийственной войне в Украине, прокомментировал заявление и свое попадание в базу "Миротворец".

По его словам, все это безумие и спланированная провокация против него. А Украина в его сердце и мыслях, написал в Facebook.

"Меня обвинили, что я якобы сообщник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня. Видимо, у политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, они отчаянно прибегают ко лжи и обливанию грязью", - написал Мамай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве

Якобы оппоненты хотят раскалить политическую обстановку в Полтаве, чтобы дестабилизировать и без того сложную ситуацию, по словам Мамая. Поэтому они пытаются всячески выбить его из строя, чтобы совершать беспредел и сеять хаос в городе.

"Официально заявляю - вам это не удастся. Я не дам вам плевать в души украинцев. Пока буду жить - не позволю издеваться над Украиной, над моей родной Полтавщиной, не позволю поносить род украинский и обгаживать украинскую землю", - добавил Мамай.

В заключение заверил, что никому не позволит уничтожить Украину.

Заявления в стиле кремлевской пропаганды Александр Мамай делал 4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.

Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец".

Кремлевский пропагандист, украинофоб Владимир Соловьев похвалил мэра Полтавы Александра Мамая, прославляющего Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвиняет США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спланированная провокация: мэр Полтавы впервые прокомментировал свои заявления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Запорожскому гетману поляки отрезали голову

Самое читаемое
&quot;Еду в Польшу на заработки&quot; - женщина бросила привязанную собаку в парке
"Еду в Польшу на заработки" - женщина бросила привязанную собаку в парке
6
 Просмотров: 18828
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
Ехали покупать свадебные кольца: фото и истории погибших в ДТП под Черниговом
 1 Просмотров: 15471
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
Нашли тело пропавшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова
5
 Просмотров: 11629
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
Заказал место и не поехал: оказался жив мужчина, которого записали в погибшие в ДТП с фурой
5
 Просмотров: 11205
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста
ДТП под Черниговом: жена подозреваемого сказала, почему не против ареста Просмотров: 10378
Политика
Большинство украинцев поддерживают идею "экономического паспорта"
Большинство украинцев поддерживают идею "экономического паспорта"
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
5
 Просмотров: 810
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
12
 Просмотров: 1008
НАТО может разместить дополнительные войска поближе к России
НАТО может разместить дополнительные войска поближе к России Просмотров: 351
НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений
НАПК проверило декларацию Шуляк и не нашло нарушений Просмотров: 90
Больше всего комментируют
14
Не доверяйте Путину и не уходите с ним на компромиссы – Порошенко на конференции Совета иностранных дел США
13
Экс-глава Конституционного суда Тупицкий попал под санкции США
4
Коломойскому разрешили не платить налоги на более чем на 4 млрд грн
4
США ввели санкции против экс-заместителя Администрации Януковича Портнова
2
Зеленский узаконил "ковидную тысячу"
Голосов: 9696
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть