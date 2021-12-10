Спланированная провокация: мэр Полтавы впервые прокомментировал свои заявления

Мэр Полтавы Александр Мамай считает, что на востоке Украины не российская агрессия, а война брат на брата. Фото: facebook.com/o.f.mamay

Мэр Полтавы Александр Мамай, заявивший о братоубийственной войне в Украине, прокомментировал заявление и свое попадание в базу "Миротворец".

По его словам, все это безумие и спланированная провокация против него. А Украина в его сердце и мыслях, написал в Facebook.

"Меня обвинили, что я якобы сообщник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня. Видимо, у политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, они отчаянно прибегают ко лжи и обливанию грязью", - написал Мамай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве

Якобы оппоненты хотят раскалить политическую обстановку в Полтаве, чтобы дестабилизировать и без того сложную ситуацию, по словам Мамая. Поэтому они пытаются всячески выбить его из строя, чтобы совершать беспредел и сеять хаос в городе.

"Официально заявляю - вам это не удастся. Я не дам вам плевать в души украинцев. Пока буду жить - не позволю издеваться над Украиной, над моей родной Полтавщиной, не позволю поносить род украинский и обгаживать украинскую землю", - добавил Мамай.

В заключение заверил, что никому не позволит уничтожить Украину.

Заявления в стиле кремлевской пропаганды Александр Мамай делал 4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш", принадлежащего бывшему "регионалу" Евгению Мураеву. Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец". Кремлевский пропагандист, украинофоб Владимир Соловьев похвалил мэра Полтавы Александра Мамая, прославляющего Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвиняет США.