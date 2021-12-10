"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве

10 декабря в Полтаве начались протесты против действующего мэра Александра Мамая. Представители ветеранских организаций, горожане, депутаты и секретарь городского совета Андрей Карпов собрались на ступенях мэрии с плакатами.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала на митинге и услышала требования протестующих.

Фото: Ольга Стенько

"Мы хотим опровергнуть информацию, которую мэр Александр Мамай подал телеканалу "НАШ", что вроде бы здесь воюют войска НАТО. Полтава - сердце Украины. Мы не можем допустить здесь таких антиукраинских проявлений. Поэтому требуем созвать внеочередную сессию, на которой будем требовать от мэра объяснений его сепаратистских высказываний", - сказал секретарь Полтавского городского совета Андрей Карпов.

На плакатах, которые митингующие держат в руках, написаны лозунги "Наши братья в ВСУ, а где твои?", "Хочешь новую Полтавскую битву с РФ?", "Мамай, оккупанты нам не брать", "Как тебя выбрали, так тебя и пошлют".

Протесты - реакция полтавчан на интервью телеканалу "Наш", в котором Мамай назвал войну на Донбассе "гражданской".

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Накануне члены союза "Координационный совет общественных организаций участников АТО Полтавщины" сделали заявление о том, что не принимают извинений от мэра, а требуют внеочередной сессии городского совета.

"Мы, главы общественных организаций, участники боевых действий и члены семей погибших, осуждаем высказывания городского головы Полтавы Александра Мамая и считаем недопустимым их на 8 году войны. Первое - требуем от депутатов городского совета созвать внеочередную сессию для выражения недоверия городскому голове. Второе. Обращаемся к председателю Полтавской ОГА и областному совету предоставить официальную оценку сепаратистским высказываниям городского головы города Полтава. Третье. Обращаемся к депутатам Верховной Рады с требованием незамедлительно принять закон о коллаборантах", - заявили в видеообращении.

Сегодня, выразив свои требования на лестнице городского совета, ветераны во главе с Карповым зашли в приемную мэра. Его не оказалось на рабочем месте. По телефону Мамай сообщил Карпову, что планирует быть в кабинете в 15 часов. До этого времени митингующие остаются на территории мэрии.

Мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворец" из-за его высказываний о войне на Донбассе в эфире телеканала "Наш". "Миротворец" в досье Мамая внес отметку распространения кремлевской пропаганды и участие в актах общественной агрессии против Украины.