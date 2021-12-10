Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию

Фото: "Полтавська хвиля"

Мэр Полтавы Александр Мамай не пришел на встречу с ветеранами. Тем временем депутаты собирают подписи с требованием созвать внеочередную сессию городского совета на 31 декабря.

Об этом сообщает "Полтавська хвиля".

После утренней акции протеста возле горсовета Мамай пообещал, что прибудет в 15:00, чтобы встретиться с ветеранами.

Общественность прибыла в кабинет мэра, однако его не оказалось. Ветераны потребовали немедленной отставки Мамая, а депутаты в коридоре собирать подписи с требованием созвать внеочередную сессию на 31 декабря.

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Секретарь горсовета от "Европейской солидарности" Андрей Карпов кричал ветерану: "Ты забыл, как я помогал тебе, когда ты был на фронте?".

На сессии планируют рассмотреть один вопрос: выражение недоверия Мамаю.

4 декабря в эфире антиукраинского телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева Мамай прославлял Российскую империю, а в агрессии РФ против Украины обвинял США. Мэра Полтавы внесли за это в базу сайта "Миротворец". 10 декабря в Полтаве начались протесты под мэрией. Мамай заявил о "спланированной провокации" против него.