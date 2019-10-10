На место Кличко в администрации метят 3 кандидата

Кличко уволили из головы КГГА 4 сентября. ФОТО: "РБК-Украина"

На должность главы Киевской городской государственной администрации, с которой правительство уволило Виталия Кличко, есть три претендента.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

Имя одного из них уже известно - экс-генпродюсер "1+1", ныне депутат "Слуги народа" Александр Ткаченко.

"Кроме него, я никого еще не вижу. Ну есть еще два человека. С одним я не встречался. А второго, честно говоря, не готов (вероятно, рассматривать или назначать. - Gazeta.ua), потому что в прошлом у него есть не очень добропорядочные действия. Поэтому я не рассматриваю этого человека".

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4 сентября Кабинет министров поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин относительно увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Богдан заявил, что получил предложение от "смотрящего" по Киеву разделить ворованные из бюджета средства, если ОП не будет назначать главой КГГА своего человека. Также сказал, что Кличко на встрече рассказал, что Киевраду контролирует не он, а "2-3 " смотрящих", которые имеют определенные группы депутатов. И если он не будет находить с ними компромиссы," у него не будет большинства в Киевраде".