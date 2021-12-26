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воскресенье, 26 декабря 2021 17:16

На государственном телеканале "Рада" начали продвигать кремлевскую пропаганду

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На государственном телеканале &quot;Рада&quot; начали продвигать кремлевскую пропаганду
Государственным телеканалом занимается бывший продюсер подсанкционных прокремлевских телеканалов "112 Украина" и NewsOne Алексей Семенов.

На государственном телеканале "Рада", который сменил формат, начали продвигать нарративы кремлевской пропаганды.

Об этом сообщил блогер Сергей Стерненко.

"На сегодняшний день НАТО является инструментом противостояния, а не спасением для Украины", - называется эфирное видео, размещенное на YouTube-канале "Рада".

Эфир вел Артем Бибик – бывший ведущий подсанкционного телеканала ZIK, связанного с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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"На канал "Рада" вместе с Ивановым и Петровым набрали целую кучу пророссийских пропагандистов Медведчука. Один из таких как раз на скриншоте.

Поэтому неудивительно, что на государственном телеканале уже продвигают российские нарративы о том, что Украине вроде бы не нужно идти в НАТО. Видите ли, НАТО – проблема для Украины. Куда лучше было бы показаться России. Тогда работники канала "Рада" пойдут на повышение. Может, их даже на россию24 возьмут", - пишет Стерненко.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. В этом году поддержка вступления Украины в Альянс среди граждан достигла рекорда.

15 декабря государственный телеканал "Рада" заработал в формате телемарафона. Каналом занимается бывший продюсер "112 Україна", NewsOne и "Прямий" Алексей Семенов.

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26
декабря

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