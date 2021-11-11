Поддержка вступления в НАТО достигла рекорда

Поддержка гражданами вступления Украины в НАТО достигла рекорда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социлогической группой "Рейтинг" 4-9 ноября.

Если бы референдум был в ближайшее время, то вступление в НАТО поддержали бы 58%, в ЕС - 62%.

Против вступления в НАТО – 35%, в ЕС – 32%.

58% за вступление в Североатлантический альянс – максимальный показатель за время проведения опросов. К примеру, в марте 2014 года этот показатель был 34%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мэр Чернигова назвал закрепленный в Конституции курс на НАТО "фигней"

Социологи опросили по телефону 5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования – не более 1,5%.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции. В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. Это предусматривает более широкий обмен информацией. В сентябре прошлого года в Украине проходили совместные военные учения с Альянсом. Приняли участие около 4 тыс. военных из 10 стран. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.