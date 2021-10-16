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суббота, 16 октября 2021 23:15

Мы обязательно восстановим государственный суверенитете Украины - главком ВСУ

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Мы обязательно восстановим государственный суверенитете Украины - главком ВСУ
Залужный отметил, что высшим проявлением патриотизма является "готовность умирать и убивать за свою землю". Фото: Facebook

По словам главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, казацкая и повстанческая кровь ведет Украину к победе. Об этом он заявил в честь Дня украинского казачества в городе Чигирин и 80-летия со дня создания Украинской повстанческой армии.

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"Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед - к победе ... Мы обязательно восстановим государственном суверенитете Украины на всей ее территории", - заявил Залужный.

Также военный назвал "готовность умирать и убивать за свою землю" высшим проявлением патриотизма.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разрешил военным в зоне боевых действий на Донбассе вновь открывать ответный огонь по боевикам РФ без согласования с руководством.

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16
октября

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