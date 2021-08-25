Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой

Мураев жаловался в эфире кремлевского телеканала.

Владелец телеканала "Наш", который хотят закрыть за антиукраинскую деятельность, бывший "регионал" Евгений Мураев жаловался российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Об этом в видеоблоге показал общественный деятель Сергей Стерненко.

Это делал 24 августа в День Независимости Украины в эфире кремлевского телеканала "Россия 1". Рассказывал, что для него "странный" парад украинских военных, говорил о "массовой зачистке средств массовой информации".

"Мураев жалуется на Украину российским оккупантам, в то время как российские же оккупанты официально ввели против Мураева санкции. Но при этом Россия для Мураева все равно хорошая, а Украина - плохая. Потому что здесь хотят закрыть его помойный телеканал", - сказал Стерненко.

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Бывший "регионал" сказал Скабеевой, что Украина "потеряла" часть территории.

"Не Россия напала на Украину, не Россия оккупировала наши территории, а это мы их просто взяли и "потеряли". Вот так бывает. А Россия совершенно ни при чем, по мнению Мураева.

У себя же на телеканале ко Дню Независимости он нес такую же абсолютную дичь. Владелец телеканала распространяет антиукраинскую ложь и перекладывает ответственность за российско-украинскую войну с российских оккупантов на саму же Украину. Как будто это Украина сама на себя напала, что является абсолютным бредом, российской пропагандой, распространяемой на телеканале "Наш".

И именно поэтому канал "Наш" нужно закрыть в интересах национальной безопасности", - говорит Стерненко.

Стерненко назвал Мураева пророссийским коллаборантом.